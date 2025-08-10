Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники. Об этом сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.
Самолёт, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12:33 воскресенья из Газиантепа в направлении Стамбула. Однако лайнер отклонился от заданного маршрута и совершил незапланированную посадку в 13:20 в аэропорту Анкары.
Как сообщает портал со ссылкой на свой источник, решение о посадке было принято экипажем после того, как у одного из пассажиров загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В столице пассажира, чьи наушники стали причиной инцидента, а также ещё одного человека, испытавшего панику во время происшествия, сняли с борта для медицинской и безопасности проверки.
Согласно данным Flightradar24, самолёт возобновил полёт из Анкары и прибыл в Стамбул в 14:58.
Ранее генеральное управление гражданской авиации Турции рекомендовало авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
