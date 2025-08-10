Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

По словам Вэнса, Трамп рассматривает возможность введения пошлин в отношении Китая за закупку российской нефти. Тем не менее, по его словам, окончательное решение пока не принято.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но только в случае, если Вашингтон и Пекин заключат сделку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

