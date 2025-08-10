Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
10 августа 202518:02
Президент США Дональд Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
По словам Вэнса, Трамп рассматривает возможность введения пошлин в отношении Китая за закупку российской нефти. Тем не менее, по его словам, окончательное решение пока не принято.
Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но только в случае, если Вашингтон и Пекин заключат сделку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
- Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
- Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
- Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
- «Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
- «Спартак» начал поиск нового главного тренера
- Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
- СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
- Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru