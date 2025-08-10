СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом она заявила The Telegraph.
По данным Telegraph, во время съёмок фильма «Основные цвета» в 1998 году Дональд Трамп позвонил актрисе Эмме Томпсон и пригласил её на свидание.
Газета приводит её слова, согласно которым Трамп представился, сказав: «Привет, это Дональд Трамп». Актриса сначала сочла звонок шуткой и поинтересовалась, чем может помочь. После этого Трамп предложил ей остановиться в одном из его прекрасных мест (вероятнее всего имеется ввиду один из отелей Трампа) и спросил «Может быть, мы могли бы поужинать?» Томпсон ответила, что это очень любезно с его стороны, поблагодарила и пообещала перезвонить.
Томпсон отметила, что звонок поступил как раз в день, когда был вынесен судебный вердикт о расторжении её брака с актёром Кеннетом Брана, и предположила, что у Трампа, вероятно, есть «люди, которые ищут для него подходящих партнёров».
Она также добавила, что, согласись она на свидание, у неё было бы что рассказать, и что в таком случае она, возможно, могла бы повлиять на ход американской истории.
Ранее актер Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав его «культурным невежей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
