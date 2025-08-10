Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
Египет вернул из Германии и Великобритании 13 древних артефактов. Об этом сообщило египетское министерство туризма и древностей.
Согласно заявлению ведомства, Великобритания вернула погребальную стелу из известняка, датируемую эпохой Нового царства (1550–1069 годы до н.э.), сосуд из фаянса, фрагмент бронзовой короны, погребальную маску из бусин и несколько погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет в виде анкха — древнеегипетского символа жизни.
Уточняется, что все артефакты доставлены в Египетский музей на площади Тахрир в Каире. Сейчас они проходят подготовку к реставрации и в будущем станут частью специальной выставки, посвящённой недавно репатриированным артефактам.
Ранее экс-министр древностей Египта Захи Хавасс заявил, что археологам удалось выяснить, что пирамиды Египта построили квалифицированные рабочие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
