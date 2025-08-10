Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
Идея возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров между РФ и США непродуктивна. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
По словам вице-президента, президент Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта в Украине, однако считает, что предпринять попытку необходимо. Вэнс рассказал, что Трамп в частной беседе отметил: «Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться». Вице-президент подчеркнул, что администрация будет продолжать использовать дипломатическое влияние президента США для достижения мира и завершения конфликта.
В то же время постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу CNN допустил возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
«Я определенно считаю, что это возможно», — сказал он.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский может быть на Аляске во время встречи президентов России и США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
- Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
- Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
- Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
- «Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
- «Спартак» начал поиск нового главного тренера
- Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
- СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
- Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru