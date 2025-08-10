Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна

Идея возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров между РФ и США непродуктивна. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа

По словам вице-президента, президент Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта в Украине, однако считает, что предпринять попытку необходимо. Вэнс рассказал, что Трамп в частной беседе отметил: «Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться». Вице-президент подчеркнул, что администрация будет продолжать использовать дипломатическое влияние президента США для достижения мира и завершения конфликта.

В то же время постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу CNN допустил возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

«Я определенно считаю, что это возможно», — сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский может быть на Аляске во время встречи президентов России и США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

