МИД РФ: Украина пытается создать второй фронт против России в Африке
Киев пытается создать второй фронт против России в Африке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Георгий Борисенко.
По его словам, украинские военные присутствуют в ряде африканских стран. «В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы»,— указал дипломат.
Замминистра отметил, что также речь также идет и о Ливии, где инструкторы Украины применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно было повреждено в начале марта.
Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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