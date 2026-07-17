МИД РФ: Украина пытается создать второй фронт против России в Африке

Киев пытается создать второй фронт против России в Африке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

Генсек правящей партии Грузии заявил о требовании Запада открыть второй фронт против России

По его словам, украинские военные присутствуют в ряде африканских стран. «В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы»,— указал дипломат.

Замминистра отметил, что также речь также идет и о Ливии, где инструкторы Украины применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно было повреждено в начале марта.

Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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