По его словам, украинские военные присутствуют в ряде африканских стран. «В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы»,— указал дипломат.

Замминистра отметил, что также речь также идет и о Ливии, где инструкторы Украины применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно было повреждено в начале марта.

Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

