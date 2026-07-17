Мониторить цены на продукты будут четыре ведомства

В Госдуме заявили, что помимо Федеральной налоговой службы данные смогут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Депутаты заверили, что риски утечек исключены, поскольку перечень получателей будет строго ограничен, а все сведения останутся под защитой налоговой тайны.

Законопроект уже прошел первое чтение. Он предполагает передачу ведомствам информации об организациях, включая данные о ценах, объемах продаж, заключенных сделках и финансовых показателях. Сквозной мониторинг позволит отслеживать стоимость товаров на всех этапах — от производителя до прилавка, выявлять необоснованные наценки и анализировать причины подорожания.

По словам экспертов, новый механизм поможет устранить слепые зоны в ценообразовании, поскольку сейчас государство не всегда может оперативно определить, на каком именно этапе цепочки произошло подорожание. Система позволит выявлять недобросовестные схемы, но сама по себе не решит проблему инфляции, так как ее причины связаны с ростом издержек бизнеса, логистики и другими макроэкономическими факторами.

Ранее стало известно, что говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

