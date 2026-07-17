Власти Марий Эл обещали не вводить жестких ограничений на покупку топлива

«Никаких "четно-нечетных" заправок, никаких QR-кодов», - заявил он, указав, что запреты в такой ситуации только усилят панику и ажиотаж и создадут новые проблемы.

Губернатор отметил, что жители в режиме реального времени могут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. Данные автоматически загружаются из нескольких источников: отчетов топливных компаний, с интернет сервисов, сервисов банков, а также от волонтеров и жителей через «сигналы в мессенджерах».

Тем временем, в Тамбовской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

