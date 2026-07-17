СМИ: Найдена связь между хвалебными постами Трампа в адрес компаний и покупкой их акций

Американский лидер Дональд Трамп хвалил или продвигал более двух десятков компаний в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN.

Это происходило вскоре после того, как инвестиционные менеджеры президента покупали акции этих эмитентов. Телеканал проанализировал декларации президента и его сообщения. Журналисты насчитали как минимум 44 сделки по покупке акций 21 компании, в течение недели после которых Трамп писал посты с положительными отзывами о самих компаниях, их руководителях или продукции.

Это были публикации с собственными комментариями главы государства, цитатами гендиректоров или ссылками на хвалебные статьи в изданиях. В некоторых случаях он объявлял об изменениях в политике, которые могли принести выгоду тем или иным компаниям — хотя сами они в постах не упоминались. В числе компаний — Nvidia, Apple, Tesla, American Eagle, GE Aerospace, Eli Lilly и другие.

При этом отмечается, что нет доказательств, что Трамп публиковал сообщения в попытках увеличить стоимость своего портфеля, подавляющее большинство сделок публикациями в Truth Social не сопровождалось.

Белый дом отвергает подозрения, что Трамп мог использовать свой пост для извлечения личной финансовой выгоды. Отмечается, что все сделки с акциями проводят независимые финансовые управляющие, и ни Трамп, ни его семья не контролируют, какие бумаги покупаются или продаются.

