СМИ: Найдена связь между хвалебными постами Трампа в адрес компаний и покупкой их акций
Американский лидер Дональд Трамп хвалил или продвигал более двух десятков компаний в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN.
Это происходило вскоре после того, как инвестиционные менеджеры президента покупали акции этих эмитентов. Телеканал проанализировал декларации президента и его сообщения. Журналисты насчитали как минимум 44 сделки по покупке акций 21 компании, в течение недели после которых Трамп писал посты с положительными отзывами о самих компаниях, их руководителях или продукции.
Это были публикации с собственными комментариями главы государства, цитатами гендиректоров или ссылками на хвалебные статьи в изданиях. В некоторых случаях он объявлял об изменениях в политике, которые могли принести выгоду тем или иным компаниям — хотя сами они в постах не упоминались. В числе компаний — Nvidia, Apple, Tesla, American Eagle, GE Aerospace, Eli Lilly и другие.
При этом отмечается, что нет доказательств, что Трамп публиковал сообщения в попытках увеличить стоимость своего портфеля, подавляющее большинство сделок публикациями в Truth Social не сопровождалось.
Белый дом отвергает подозрения, что Трамп мог использовать свой пост для извлечения личной финансовой выгоды. Отмечается, что все сделки с акциями проводят независимые финансовые управляющие, и ни Трамп, ни его семья не контролируют, какие бумаги покупаются или продаются.
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