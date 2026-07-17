Трамп: С 2020 года Китай проводил операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 2020 года Пекин проводил операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах», сообщает The New York Times.
Заявление прозвучало во время обращения к нации. По его словам, КНР незаконно завладела данными о 220 млн американских избирателей. Списки находятся в открытом доступе. «Эти свидетельства показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства»,— указал глава Белого дома.
Среди основных угроз избирательной системе Трамп назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки. Он поручил Национальной разведке, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ «расследовать, как и почему была раскрыта критически важная информация».
Ранее Трамп обвинил экс-президента Барака Обаму в фабрикации обвинений о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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