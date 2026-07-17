Генерала Дембицкого обвинили в получении взятки от главы ЧВК «Ястреб»

Экс-командующему 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майору Александру Дембицкому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (4 млн руб.) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, сообщает РБК.

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По версии следствия, генерал за денежное вознаграждение от основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко предоставил тому возможность фактически руководить штурмовыми подразделениями. Дембицкий признал вину по обоим эпизодам и выразил готовность заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. В начале июня 235-й гарнизонный военный суд отправил его под стражу на два месяца в СИЗО «Лефортово».

Показания против генерала дал сам Марущенко, который также заключил досудебное соглашение. Следствие считает, что полученные полномочия Марущенко использовал для реализации мошеннической схемы, в результате которой пострадали 90 российских военнослужащих, а совокупный ущерб достиг 8 млн руб. С апреля 2024 года по февраль 2025 года участники формирования агитировали граждан заключать контракты с Минобороны под видом вступления в ЧВК «Ястреб», после чего добровольцев зачисляли в штурмовые подразделения, а Марущенко получил возможность участвовать в управлении ими.

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК рассматривает Белгородский районный суд. Помимо мошенничества, ему инкриминируют нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищения людей, превышение полномочий с применением пыток и убийства. Генералу в случае признания виновным грозит до 15 лет колонии за взятку и до 10 лет за превышение должностных полномочий.

Ранее бывший брянский чиновник получил 9 лет за хищения на «зубах дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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