Генерала Дембицкого обвинили в получении взятки от главы ЧВК «Ястреб»

По версии следствия, генерал за денежное вознаграждение от основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко предоставил тому возможность фактически руководить штурмовыми подразделениями. Дембицкий признал вину по обоим эпизодам и выразил готовность заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. В начале июня 235-й гарнизонный военный суд отправил его под стражу на два месяца в СИЗО «Лефортово».

Показания против генерала дал сам Марущенко, который также заключил досудебное соглашение. Следствие считает, что полученные полномочия Марущенко использовал для реализации мошеннической схемы, в результате которой пострадали 90 российских военнослужащих, а совокупный ущерб достиг 8 млн руб. С апреля 2024 года по февраль 2025 года участники формирования агитировали граждан заключать контракты с Минобороны под видом вступления в ЧВК «Ястреб», после чего добровольцев зачисляли в штурмовые подразделения, а Марущенко получил возможность участвовать в управлении ими.

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК рассматривает Белгородский районный суд. Помимо мошенничества, ему инкриминируют нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищения людей, превышение полномочий с применением пыток и убийства. Генералу в случае признания виновным грозит до 15 лет колонии за взятку и до 10 лет за превышение должностных полномочий.

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