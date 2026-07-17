По его словам, глава государства хочет уйти с поста не «вперед ногами», а живым. Зеленскому, как считает Лебедев, придется разворачивать против России эскалацию, что грозит ему лично. «Прилетит ракета, где он будет находиться? Зачем ему это? Он хочет уйти, но, не сдавшись, как, скажем, уходил Петр Порошенко (экс-президент Украины), — указал координатор.

Отмечается, что у Зеленского есть свой бизнес в США, а все его дети, родители и прочие родственники живут за рубежом. Счета у него в британских офшорах, недвижимость есть и в Британии, и еще много где. Зачем ему дальше рисковать собой? — отметил Лебедев

Ранее стало известно, что Зеленский купил у Карла III резиденцию за 20 млн фунтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

