США придется восстанавливать израсходованные на Иран запасы вооружений четыре года
Американским военным потребуется как минимум четыре года, чтобы полностью восстановить израсходованные в Иране запасы вооружений, сообщает The Hill со ссылкой на военных экспертов.
По данным издания, во время военной операции, которая длилась больше месяца, военные США использовали более 13 тысяч высокоточных боеприпасов.
Пентагон добивается от Конгресса дополнительного финансирования на пополнение арсеналов помимо рекордного запроса оборонного бюджета на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн.
Недавнее возобновление масштабной военной операции против Тегерана может еще больше увеличить срок на восполнение вооружений.
Продолжение горячей фазы конфликта между Ираном и США было вопросом времени — изначально было понятно, что Исламабадский меморандум соблюдаться не будет, а США воспользовались формальными предлогами касательно судоходства в Ормузском проливе. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
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