Расширен список нарушений для выдворения иностранцев из России

Документ предусматривает обязательное выдворение граждан других стран, чьи действия могут представлять угрозу общественной безопасности и правопорядку. Изменения затронут ответственность за нарушение правил въезда в страну, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Также предложено включить в документ дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих, участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее стало известно, что переезжающих в Россию мигрантов обяжут приобретать телефоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

