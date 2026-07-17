Расширен список нарушений для выдворения иностранцев из России

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект закона, в случае принятия которого будет расширен список административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны, сообщает «Парламентская газета».

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Документ предусматривает обязательное выдворение граждан других стран, чьи действия могут представлять угрозу общественной безопасности и правопорядку. Изменения затронут ответственность за нарушение правил въезда в страну, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Также предложено включить в документ дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих, участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее стало известно, что переезжающих в Россию мигрантов обяжут приобретать телефоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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