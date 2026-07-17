Расширен список нарушений для выдворения иностранцев из России
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект закона, в случае принятия которого будет расширен список административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны, сообщает «Парламентская газета».
Документ предусматривает обязательное выдворение граждан других стран, чьи действия могут представлять угрозу общественной безопасности и правопорядку. Изменения затронут ответственность за нарушение правил въезда в страну, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.
Также предложено включить в документ дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих, участие в несогласованных публичных мероприятиях.
Ранее стало известно, что переезжающих в Россию мигрантов обяжут приобретать телефоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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