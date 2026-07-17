Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Москва не откажется от реальных предложений Вашингтона по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

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«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент (России Владимир Путин): "Работайте, братья"»,— заявила дипломат.

Она указала, что атаки на территорию РФ — совместное преступление Украины и западных стран. Захарова отметила, что говоря о гарантиях безопасности для Украины, Европа не предлагает никаких гарантий для России.

Ранее в США заявили, что урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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