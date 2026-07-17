«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент (России Владимир Путин): "Работайте, братья"»,— заявила дипломат.

Она указала, что атаки на территорию РФ — совместное преступление Украины и западных стран. Захарова отметила, что говоря о гарантиях безопасности для Украины, Европа не предлагает никаких гарантий для России.

Ранее в США заявили, что урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

