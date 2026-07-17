Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине
Москва не откажется от реальных предложений Вашингтона по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент (России Владимир Путин): "Работайте, братья"»,— заявила дипломат.
Она указала, что атаки на территорию РФ — совместное преступление Украины и западных стран. Захарова отметила, что говоря о гарантиях безопасности для Украины, Европа не предлагает никаких гарантий для России.
Ранее в США заявили, что урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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