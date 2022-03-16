МИД РФ: страны Европы желают выслужиться перед НАТО в оценке ситуации на Украине

Ряд стране Европы инициативно стремятся выслужиться перед Североатлантическим альянсом и США в своем «яростном неприятии» ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента Министертва иностранных дел России Юрия Пилипсона.

СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС

По его словам, ЕС и НАТО реагируют «в духе пресловутой евроатлантической солидарности». По словам дипломата, в некоторых случаях фиксируется «инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем „яростном неприятии“ событий на Украине».

Тем временем, в российском посольстве в Вашингтоне считают ущербной политизацию США экономических проблем страны. Там заявили, что это подтверждает стремление американских властей «зарабатывать политические очки за счёт русофобии».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаНАТОМид РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры