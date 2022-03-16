МИД РФ: страны Европы желают выслужиться перед НАТО в оценке ситуации на Украине
Ряд стране Европы инициативно стремятся выслужиться перед Североатлантическим альянсом и США в своем «яростном неприятии» ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента Министертва иностранных дел России Юрия Пилипсона.
По его словам, ЕС и НАТО реагируют «в духе пресловутой евроатлантической солидарности». По словам дипломата, в некоторых случаях фиксируется «инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем „яростном неприятии“ событий на Украине».
Тем временем, в российском посольстве в Вашингтоне считают ущербной политизацию США экономических проблем страны. Там заявили, что это подтверждает стремление американских властей «зарабатывать политические очки за счёт русофобии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян
- Япония лишит РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле
- МИД РФ: страны Европы желают выслужиться перед НАТО в оценке ситуации на Украине
- Посольство РФ назвало ущербной политизацию Вашингтоном экономических проблем
- Кадыров: Илон Маск искренне ценит людей
- Врач назвал способ избавления от весеннего стресса
- Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией
- Эксперт назвал коридор для рубля до конца весны
- Вашингтон назвал условие для прямого диалога с Россией
- Польша предложила отправить на Украину миссию НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru