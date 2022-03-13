СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС

По его словам, первоначально многие лидеры стран заявляли о единстве Евросоюза и совместных усилиях, однако фактически ситуация противоположная.

«Чем дольше длится ситуация на Украине, тем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — говорится в статье. Речь о разногласиях по вступлению Украины в ЕС, споры о прекращении импорта топлива из России, поиск решений по поводу стремительного скачка цен на энергоресурсы.

Восемь часов лидеры стран Евросоюза обсуждали решение о вступлении Украины в ЕС. Несколько стран настаивало на несуществующей "ускоренной процедуре" и сталкивались с непониманием со стороны представителей других государств.

Представители Польши, Литвы и Латвии требуют прекратить поставку российских газа, нефти и других. С ними категорически не согласна Германия.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель осудил тех, кто поддерживает идеи ужесточения антироссийских санкций, считая, что «те, кто сегодня требуют новых санкций, завтра будут просить больше денег у нас».

Недоумение в ЕС вызвало и заявление главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, по словам которого, необходимо увеличить сумму поставок вооружения и техники на Украину с 500 миллионов до 1 миллиарда евро.

Как считает Беккер, сейчас у Европы есть только два варианта: либо странам Евросоюза удастся пойти по новому пути своим ходом, либо беспомощно дрейфовать.

Напомним, в Италии скупают в магазинах макаронные изделия, как и самые дешевые крупы и бобовые. Торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей.

