СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС

Ограничительные меры, вводимые против России, раскалывают саму Европу, пишет обозреватель Spiegel Маркус Беккер.

Елисейский дворец готовится объявить новые санкции против России

По его словам, первоначально многие лидеры стран заявляли о единстве Евросоюза и совместных усилиях, однако фактически ситуация противоположная.

«Чем дольше длится ситуация на Украине, тем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — говорится в статье. Речь о разногласиях по вступлению Украины в ЕС, споры о прекращении импорта топлива из России, поиск решений по поводу стремительного скачка цен на энергоресурсы.

Восемь часов лидеры стран Евросоюза обсуждали решение о вступлении Украины в ЕС. Несколько стран настаивало на несуществующей "ускоренной процедуре" и сталкивались с непониманием со стороны представителей других государств.

Представители Польши, Литвы и Латвии требуют прекратить поставку российских газа, нефти и других. С ними категорически не согласна Германия.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель осудил тех, кто поддерживает идеи ужесточения антироссийских санкций, считая, что «те, кто сегодня требуют новых санкций, завтра будут просить больше денег у нас».

Недоумение в ЕС вызвало и заявление главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, по словам которого, необходимо увеличить сумму поставок вооружения и техники на Украину с 500 миллионов до 1 миллиарда евро.

Как считает Беккер, сейчас у Европы есть только два варианта: либо странам Евросоюза удастся пойти по новому пути своим ходом, либо беспомощно дрейфовать.

Напомним, в Италии скупают в магазинах макаронные изделия, как и самые дешевые крупы и бобовые. Торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГазЕвросоюз
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