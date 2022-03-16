Посольство РФ назвало ущербной политизацию Вашингтоном экономических проблем

Там считают, что это подтверждает стремление американских властей «зарабатывать политические очки за счёт русофобии».

«Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — говорится в сообщении дипломатов.

В посольстве также напомнили, что Москва не отказалась от поставок энергоресурсов в США.

Ранее телеканал Fox Business сообщил, что чиновники в США принялись подключать популярных блогеров к пропагандисткой кампании по обвинению России в ухудшении энергетической ситуации в США.

Ранее журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что ограничительные меры в отношении России администрации Джо Байдена бьют по глобальной финансовой системе, уничтожая ее и вместе с ней сами США. По словам журналиста, в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру.

