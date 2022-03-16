Посольство РФ назвало ущербной политизацию Вашингтоном экономических проблем
В российском посольстве в Вашингтоне считают ущербной политизацию США экономических проблем страны, сообщает RT.
Там считают, что это подтверждает стремление американских властей «зарабатывать политические очки за счёт русофобии».
«Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — говорится в сообщении дипломатов.
В посольстве также напомнили, что Москва не отказалась от поставок энергоресурсов в США.
Ранее телеканал Fox Business сообщил, что чиновники в США принялись подключать популярных блогеров к пропагандисткой кампании по обвинению России в ухудшении энергетической ситуации в США.
Ранее журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что ограничительные меры в отношении России администрации Джо Байдена бьют по глобальной финансовой системе, уничтожая ее и вместе с ней сами США. По словам журналиста, в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру.
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