МИД РФ: Соглашения Стамбула-2022 могут стать основой урегулирования на Украине

Договоренности, достигнутые на переговорах России и Украины в Стамбуле весной 2022 года, могут стать основой урегулирования конфликта с учетом корректив за три года. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он предложил вернуться к согласованному уже тексту, внести в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейти к подписанию документа. Как утверждает дипломат, это станет «вариантом урегулирования конфликта». Так Мирошник прокомментировал журналистам предстоящие 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Великий день»: Россия и Украина готовятся к первым прямым переговорам за три года

В ходе переговоров в марте 2022 года делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, которые включали нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, не производить оружие массового поражения, не размещать иностранные военные базы и не проводить учения на своей территории без согласия РФ. Украина также отказывалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. В мае Украина вышла из переговорного процесса.

Ранее о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может быть взят за основу в украинском урегулировании, заявлял в эфире телеканала CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыСтамбул

Горячие новости

Все новости

партнеры