МИД РФ: Соглашения Стамбула-2022 могут стать основой урегулирования на Украине

Договоренности, достигнутые на переговорах России и Украины в Стамбуле весной 2022 года, могут стать основой урегулирования конфликта с учетом корректив за три года. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он предложил вернуться к согласованному уже тексту, внести в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейти к подписанию документа. Как утверждает дипломат, это станет «вариантом урегулирования конфликта». Так Мирошник прокомментировал журналистам предстоящие 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.