Уиткофф: Стамбульские договоренности могут стать основой украинского урегулирования

По его словам, тогда были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены стамбульские договоренности.

«Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией», - сказал он.

По мнению Уиткоффа, конфликт не был заранее предопределён, его спровоцировали. При этом он подчеркнул, что вовсе не обязательно инициатором выступила Россия. На тот момент активно обсуждалась возможность включения Украины в НАТО, что, по сути, воспринималось как угроза для российской безопасности.



С момента начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры — сначала на территории Белоруссии, а затем в Стамбуле в конце марта 2022 года. К тому времени делегации уже парафировали проект соглашения, который предусматривал, в частности, обязательства Украины сохранять нейтральный внеблоковый статус и отказаться от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерные. Однако процесс переговоров был односторонне прерван украинской стороной. Как позже признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло после визита в Киев тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил прекратить диалог.

19 декабря 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня, напоминает НСН.

