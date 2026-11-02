Путин обязал дата-центры резервировать 10% мощностей для госресурсов
Дата-центры обязали резервировать 10% мощностей для поддержки государственных информационных ресурсов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь в документе идёт о расположенных в России центрах обработки данных (ЦОД), которые не являютеся государственными органами. Их владельцам необходимо обеспечить резервирование площадей и мощностей в течение ближайшие 10 дней.
«На случай необходимости обеспечить работоспособность важнейших отечественных информационных ресурсов», - говорится в указе.
Отмечается, что данный резерв должен быть оперативно предоставлен в случае необходимости.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что государству следует принять меры, включающие не только защиту ЦОДов, но и обеспечение возможности быстрого ремонта оборудования.
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