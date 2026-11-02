Путин обязал дата-центры резервировать 10% мощностей для госресурсов

Дата-центры обязали резервировать 10% мощностей для поддержки государственных информационных ресурсов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

СМИ: Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали при атаках БПЛА на дата-центры

Речь в документе идёт о расположенных в России центрах обработки данных (ЦОД), которые не являютеся государственными органами. Их владельцам необходимо обеспечить резервирование площадей и мощностей в течение ближайшие 10 дней.

«На случай необходимости обеспечить работоспособность важнейших отечественных информационных ресурсов», - говорится в указе.

Отмечается, что данный резерв должен быть оперативно предоставлен в случае необходимости.

Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что государству следует принять меры, включающие не только защиту ЦОДов, но и обеспечение возможности быстрого ремонта оборудования.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры