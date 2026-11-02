Сергей Жилин объяснил, каким должен быть вуз для джазменов и рокеров

Если в России появится специализированный вуз для подготовки джазовых, рок- и поп-музыкантов, в основе его программы должны быть те же предметы, что и в «классических» консерваториях, заявил в интервью НСН народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин.

Народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман ранее заявил, что в России нужно создать вуз, полностью отданный неакадемическим направлениям. В интервью «Известиям» он отметил, что рок, джаз и поп-музыка должны иметь свою «консерваторию». По мнению Жилина, принципиальной разницы с вузами, где обучают академической музыке, здесь быть не должно.