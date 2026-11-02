Сергей Жилин объяснил, каким должен быть вуз для джазменов и рокеров
Объем знаний джазменов нельзя свести к нескольким предметам, при этом выдающийся музыкант – не всегда хороший преподаватель, сказал в эфире НСН Сергей Жилин
Если в России появится специализированный вуз для подготовки джазовых, рок- и поп-музыкантов, в основе его программы должны быть те же предметы, что и в «классических» консерваториях, заявил в интервью НСН народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин.
Народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман ранее заявил, что в России нужно создать вуз, полностью отданный неакадемическим направлениям. В интервью «Известиям» он отметил, что рок, джаз и поп-музыка должны иметь свою «консерваторию». По мнению Жилина, принципиальной разницы с вузами, где обучают академической музыке, здесь быть не должно.
«Нельзя изучать сложные гармонические построения, не понимая элементарных вещей. Все начинается с интервалов — примы, секунды, терции, кварты и так далее, а затем постепенно переходит к более сложным музыкальным структурам. Это фундамент, без которого невозможно полноценное профессиональное образование. То же самое касается музыкальной литературы и истории музыки. Мы в свое время изучали произведения Баха, классические оперы, симфонии, фортепианную, скрипичную, хоровую музыку. Все это необходимо знать и современному музыканту. Но если речь идет об учебном заведении, посвященном неакадемическим направлениям, к этой базе обязательно нужно добавить историю возникновения и развития джаза, рока, поп-музыки, изучение их основных направлений и особенностей. Поэтому я бы не противопоставлял академическое и неакадемическое образование. Теоретическая основа у музыки общая, а уже на этой базе строится профессиональная специализация», - разъяснил музыкант.
При этом он отметил, что джазменам нужен огромный объем знаний, который нельзя свести к ряду предметов.
«Обязательными должны быть все специальные дисциплины, необходимые для профессиональной подготовки музыканта. Если мы говорим о джазе, то это джазовая гармония, мелодические построения, специальные упражнения, работа с музыкальным материалом. На самом деле это огромный объем знаний, который невозможно свести к нескольким предметам. Я сам сейчас разрабатываю учебные материалы, пишу упражнения, систематизирую различные разделы джазовой теории и применяю все это на практике в работе со студентами консерватории. И могу сказать, что здесь очень много направлений, которые требуют серьезного и последовательного изучения», - пояснил Жилин.
Вместе с тем глава «Фонограф-Джаз-Бэнда» предупредил, что хороший музыкант – это не всегда хороший преподаватель.
«Нужно искать людей, которые действительно обладают необходимыми знаниями и готовы ими делиться. При этом я бы разделил две вещи: быть выдающимся исполнителем и быть хорошим педагогом — это далеко не всегда одно и то же. Человек может прекрасно играть, но совершенно не уметь объяснить студенту, как добиться определенного результата. Поэтому при подборе преподавателей нужно оценивать не только исполнительские достижения, но и способность человека выстроить учебный процесс, последовательно передать свои знания и опыт. Хороший педагог должен не просто показать, как он сам умеет играть, а научить этому другого человека. Это один из главных критериев», - заключил собеседник НСН.
Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский ранее поддержал идею Игоря Бутмана о создании в России специализированного джазового вуза, напоминает «Радиоточке НСН».
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