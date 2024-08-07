МИД РФ: Слова Рябкова о подготовке покушения на Путина переданы некорректно

Заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о подготовке спецслужбами Украины покушения на президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-морского флота, переданы журналистами некорректно, сообщает в Telegram российское внешнеполитическое ведомство.

Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения рисков возможной эскалации

Уточняется, что Рябков не вдавался в подробности о готовившемся покушении. Он не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» о том, готовилось ли нападение на параде в честь Дня ВМФ. Дипломат лишь «признал лишь наличие "определенной увязки и с такого рода событиями"».

Ранее стало известно, что Украина якобы планировала покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге в День ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПокушениеУкраинаМинобороныВладимир ПутинМИД РоссииСергей Рябков

Горячие новости

Все новости

партнеры