МИД РФ: Слова Рябкова о подготовке покушения на Путина переданы некорректно
Заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о подготовке спецслужбами Украины покушения на президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-морского флота, переданы журналистами некорректно, сообщает в Telegram российское внешнеполитическое ведомство.
Уточняется, что Рябков не вдавался в подробности о готовившемся покушении. Он не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» о том, готовилось ли нападение на параде в честь Дня ВМФ. Дипломат лишь «признал лишь наличие "определенной увязки и с такого рода событиями"».
Ранее стало известно, что Украина якобы планировала покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге в День ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru