Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения рисков возможной эскалации
По инициативе российской стороны 12 июля состоялся разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и министром обороны США Ллойдом Остином, сообщили в Минобороны.
В сообщении оборонного ведомства указано, что министры обсудили меры по предотвращению угроз безопасности и снижению риска возможной эскалации.
Предыдущий телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и США состоялся 25 июня.
Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Остин подчеркнул важность поддержания открытых линий связи на фоне продолжающегося конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru