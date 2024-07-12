Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения рисков возможной эскалации

По инициативе российской стороны 12 июля состоялся разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и министром обороны США Ллойдом Остином, сообщили в Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства указано, что министры обсудили меры по предотвращению угроз безопасности и снижению риска возможной эскалации.

Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

Предыдущий телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и США состоялся 25 июня.

Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Остин подчеркнул важность поддержания открытых линий связи на фоне продолжающегося конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Астапкович
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