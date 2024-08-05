Рябков заявил, что Украина готовила покушение на Путина и Белоусова в Петербурге

Украина планировала покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в разговоре 12 июля между министром обороны Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином обсуждался этот вопрос. Остин, как утверждается, был сильно удивлен информацией, но воспринял ее всерьез.