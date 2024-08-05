Рябков заявил, что Украина готовила покушение на Путина и Белоусова в Петербурге
Украина планировала покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
По словам Рябкова, в разговоре 12 июля между министром обороны Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином обсуждался этот вопрос. Остин, как утверждается, был сильно удивлен информацией, но воспринял ее всерьез.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев при участии планировал покушение на президента России Владимира Путина.
По ее словам, это также подтвердил глава СБУ Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru