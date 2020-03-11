МИД РФ проведет брифинг без журналистов из-за коронавируса

Традиционный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой состоится в четверг, 12 марта, без журналистов. Встреча пройдет в формате телеконференции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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Журналистов попросили направлять вопросы по текущим вопросам внешней политики в колл-центр. Захарова ответит на них в прямом эфире.

Ранее заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис рассказала, что заразилась коронавирусом. Ей стало плохо 5 марта после приема у премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФКоронавирус