Россиян, живущих в Италии, не выпустят из страны из-за коронавируса

Граждане России, проживающие в Италии, могут столкнуться с проблемами при выезде из страны. Об этом сообщили в российском посольстве в Италии. Мера связана со вспышкой эпидемии коронавируса в стране.

Те же, кто собирается передвигаться в пределах Италии, должны заполнять специальную форму с указанием причин передвижения, сообщает РЕН ТВ. Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил, что передвижение между регионами страны разрешается только «по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем».