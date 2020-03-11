Россиян, живущих в Италии, не выпустят из страны из-за коронавируса
Граждане России, проживающие в Италии, могут столкнуться с проблемами при выезде из страны. Об этом сообщили в российском посольстве в Италии. Мера связана со вспышкой эпидемии коронавируса в стране.
Те же, кто собирается передвигаться в пределах Италии, должны заполнять специальную форму с указанием причин передвижения, сообщает РЕН ТВ. Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил, что передвижение между регионами страны разрешается только «по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем».
Гражданам России, которые намерены покинуть Италию и вернуться на родину, нужно указать в качестве причины пункт «возвращение к месту проживания», сообщает Ura.ru.
В Италии ситуация с распространением коронавирусной инфекции самая сложная после Китая. Заражены более 10 тыс. человек. Умерли свыше 630 человек, пишут argumenti.ru.
Между тем, в Китае улучшилась ситуация по коронавирусу.
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