Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом
11 марта 202011:01
Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис рассказала, что заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Би-би-си».
Доррис также проинформировала, что проверяются все, с кем в последнее время она контактировала. 62-летняя чиновница высказала переживания за свою пожилую маму, с которой общалась после заражения, сообщает РИА ФАН.
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