Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис рассказала, что заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Би-би-си».

Доррис также проинформировала, что проверяются все, с кем в последнее время она контактировала. 62-летняя чиновница высказала переживания за свою пожилую маму, с которой общалась после заражения, сообщает РИА ФАН.