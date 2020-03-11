Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис рассказала, что заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Би-би-си».

Доррис также проинформировала, что проверяются все, с кем в последнее время она контактировала. 62-летняя чиновница высказала переживания за свою пожилую маму, с которой общалась после заражения, сообщает РИА ФАН.

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Замминистра на прошлой неделе была на приеме в резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона, плохо себя она почувствовала себя на следующий день, сообщает Москва 24.

Ранее посольство РФ в Италии сообщило, что россиян, живущих в Италии, не выпустят из страны из-за коронавируса.



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ФОТО: pixabay.com
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