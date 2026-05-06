ПВО сбили 46 украинских дронов над восемью регионами России
6 мая 202622:12
Андрей Ковалев
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа над территориями восьми регионов России. Об этом сообщило Минобороны России.
Беспилотники сбиты в период с 08:00 до 21:00 мск над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями.
Украинские БПЛА также были уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении в украинском тылу складов горючего ВСУ и цеха сборки беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
