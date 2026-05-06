Захарова призвала дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая

Министерство иностранных дел России призвало обеспечить заблаговременный вывоз сотрудников дипломатических миссий из Киева в связи с угрозой ответного удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Российская сторона настаивает на эвакуации персонала диппредставительств и граждан из украинской столицы, поскольку в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в дни празднования Дня Победы удар будет нанесен неотвратимо, в том числе по центрам принятия решений.