Захарова призвала дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая

Министерство иностранных дел России призвало обеспечить заблаговременный вывоз сотрудников дипломатических миссий из Киева в связи с угрозой ответного удара Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Российская сторона настаивает на эвакуации персонала диппредставительств и граждан из украинской столицы, поскольку в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в дни празднования Дня Победы удар будет нанесен неотвратимо, в том числе по центрам принятия решений.

Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве

Захарова отметила, что предупреждение направлено всем аккредитованным в России иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций.

Ранее МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар по Москве 9 Мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
