Финляндия выразила недовольство Зеленскому из-за дронов ВСУ

Украинские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство Финляндии, что вынудило премьер-министра страны Петтери Орпо выразить недовольство Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на заявления финских властей.

Орпо на личной встрече указал украинскому лидеру на недопустимость появления БПЛА в небе Финляндии, однако подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему поддерживает Киев и признает его право на самооборону.

Финский премьер заверил, что правительство контролирует ситуацию, а украинская сторона будет более осторожна в дальнейшем.