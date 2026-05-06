Финляндия выразила недовольство Зеленскому из-за дронов ВСУ
Украинские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство Финляндии, что вынудило премьер-министра страны Петтери Орпо выразить недовольство Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на заявления финских властей.
Орпо на личной встрече указал украинскому лидеру на недопустимость появления БПЛА в небе Финляндии, однако подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему поддерживает Киев и признает его право на самооборону.
Финский премьер заверил, что правительство контролирует ситуацию, а украинская сторона будет более осторожна в дальнейшем.
3 мая на востоке Финляндии в районе Виролахти, недалеко от российской границы, военные обнаружили беспилотник, предположительно нарушивший воздушное пространство страны. Модель и принадлежность аппарата в тот момент не установили, сообщает Министерство обороны Финляндии.
Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что использование украинцами финского воздушного пространства может спровоцировать ответ Москвы. По его мнению, военная поддержка Киева не делает страну безопаснее, а лишь повышает риск эскалации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
