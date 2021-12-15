В США приняли оборонный бюджет на 2022 год

Бюджет составит $778 млрд. Отмечается, что Палата представителей уже одобрила проект, Сенат еще голосует, однако необходимое число голосов для одобрения уже собрано.

Следующий этап - подписание проекта президентом страны.

Ранее в декабре стало известно, что американские законодатели исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны.