В НАТО заявили о готовности к диалогу с Москвой

В НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если будут приняты «конкретные меры по снижению напряженности». «Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <...> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО», — сказано в заявлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пойдёт на компромисс с Россией. Генсек отметил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России.

