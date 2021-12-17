В НАТО заявили о готовности к диалогу с Москвой
Североатлантический совет подтвердил получение предложений в сфере европейской безопасности от Москвы, сообщает ТАСС.
В НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если будут приняты «конкретные меры по снижению напряженности». «Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <...> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО», — сказано в заявлении.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пойдёт на компромисс с Россией. Генсек отметил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России.
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