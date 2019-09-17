В МИД РФ вызовут посла КНДР из-за обстрела российских пограничников

Одно судно, на котором находилось более 20 человек, удалось задержать, со второго по военным был открыт огонь. В результате трое пограничников получили ранения. Уточняется, что в итоге были задержаны оба судна. Сейчас шхуны конвоируют в порт Находки.

Представитель Департамента информации и печати Министерства иностранных дел рассказал в беседе с НСН, как ведомство ответит на инцидент в Японском море.

«Сегодня в МИД России будет вызван Временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», - сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

Ранее, в ночь на 17 июля, северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8». На его борту находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР. Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, обсуждая ситуацию с НСН, рассказал о причинах задержания.

