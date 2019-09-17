Северокорейские браконьеры обстреляли российских пограничников
Сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали в Японском море две шхуны Северной Кореи за браконьерство, в том числе судно, экипаж которой напал на пограничников. Об этом сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Как передает RT, ранее стало известно, что в результате агрессии браконьеров из КНДР пострадали трое российских военных из состава смотровой группы. Шхуны задержаны в районе банки Кито-Ямато, там также были обнаружены 11 мотоботов с участниками незаконного морского промысла, пишут «Дни.ру».
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