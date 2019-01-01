Сигнал SOS. Капитан рассказал, как задержанным в КНДР морякам не умереть с голоду

На задержанном в КНДР сахалинском судне «Сянхайлинь-8» заканчиваются продукты питания, вода и топливо, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-владельца судна «Северо-восточная рыболовная компания». На судне на протяжении недели остаются задержанными 17 членов экипажа, двое из которых являются гражданами Республики Корея, а остальные – россиянами.

В эфире НСН капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал, как задержанные моряки могут достать провизию. По его словам, в случае бессрочного задержания судна, задержавшая его сторона не имеет никаких обязательств по обеспечению экипажа. В таком случае капитан судна должен подать сигнал бедствия.

«Они должны дать сигнал SOS о том, что они бедствуют. Это же российское судно – значит это территория Российской Федерации. Они дают сигнал, что они голодают, что у них нет воды, и есть международные морские организации, которые этим занимаются. Но государство, которое задержало, не несет ответственности за снабжение. Только за счет каких-то “наездов” со стороны России, нашего консульства, которое туда организует поставку питьевой воды», — рассказал Алексей Малафеев.