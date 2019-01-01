Виноваты, но не виновны. За что КНДР задержала российское судно

В ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8». Об этом «Ъ» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которому принадлежит сейнер. На его борту находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев. Судно вышло из южнокорейского порта Сокчо и направился в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР.

Представитель МИД России во Владивостоке рассказал «Интерфаксу», что пограничники отключили на судне средства связи. «Сянхайлинь-8» разрешили покинуть капитану, помощнику. Они содержатся в гостинице под стражей.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, обсуждая ситуацию с НСН, заверил, что, скорее всего, ситуация разрешится в ближайшее время.

«Есть два момента, которые нужно принимать во внимание. На борту этого судна каким-то образом находилось не только российские моряки, но и два гражданина Южной Кореи. Их статус неясен. И второе, судно остановили рядом с точкой, где у северян находится много военных объектов. Отсюда их болезненная реакция. Подобное задержание не впервые происходит, но выяснили, куда шли суда и зачем, и корабли благополучно отпускали», - разъяснил эксперт.

Директор компании Виктор Седлер рассказал РБК, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. В международных документах о возможности создания такой зоны не говорится.