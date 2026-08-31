В России вступают в силу новые правила пассажироперевозок

Это произойдет с 1 сентября. Инициатива затронет автобусы, трамваи, троллейбусы и такси. В общественном транспорте будет предусмотрена возможность покупать и проверять электронные билеты с помощью электронных сервисов, QR-кодов, технологии NFC и Единой биометрической системы. Россияне получат возможность подтверждать право на льготный или бесплатный проезд с помощью мессенджера «Макс».

Пассажирам междугородних автобусов будет разрешено находиться в зале ожидания и пользоваться туалетом бесплатно за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса. Пассажиры смогут перевозить багаж, который не помещается в багажнике, в салоне, если получат согласие водителя.

Если стоимость проезда на транспорте будет зависеть от уровня комфорта, перевозчики будут обязаны сообщать пассажирам, какие именно удобства предусмотрены в транспортном средстве.

Отдельные уточнения коснулись перевозки животных. Собак теперь можно будет провозить только в наморднике, на поводке и с подстилкой. Мелкие домашние животные и птицы должны находиться в закрытом контейнере с водонепроницаемым дном, покрытым впитывающим материалом, который не должен просыпаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

