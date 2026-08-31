В Госдуме призвали применять по Украине ядерное оружие
Москва должна быть готова применить тактическое ядерное оружие, если возникнет такая необходимость, сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, наступление армии России его «радует», однако удары по украинской инфраструктуре должны быть еще сильнее, чтобы заставить Киев капитулировать. Парламентарий отметил, что РФ обязана применить ядерное оружие, если возникнет необходимость.
Ранее Журавлев высказался о возможном применении ракеты «Орешник» и предложил конкретную цель для удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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