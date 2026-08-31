СМИ: Иран ведет атаку на базы США в Иордании
31 августа 202602:01
Денис Хоноров
Вооруженные силы Ирана атакуют военные позиции США в Иордании, сообщает Fox News.
В настоящее время существенного урона нет. Пока практически все ракеты перехватываются.
По данным Axios, США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на острове Ларак.
Ранее в Иране заявили, что глава Минфина США лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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