СМИ: Иран ведет атаку на базы США в Иордании

Вооруженные силы Ирана атакуют военные позиции США в Иордании, сообщает Fox News.

Армия Ирана перейдет от оборонительной военной доктрины к наступательной

В настоящее время существенного урона нет. Пока практически все ракеты перехватываются.

По данным Axios, США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на острове Ларак.

Ранее в Иране заявили, что глава Минфина США лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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