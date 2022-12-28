В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, так как Киев не учитывает текущие реалии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду на брифинге.

Он утверждает, что разрешить ситуацию дипломатическим путем не получится, если Украина не признает российскими новые регионы.

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Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон обсуждал вопрос «справедливого мира» на Украине. На совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Зеленский повторил свою формулу мира, она не предполагает никаких уступок по украинским территориям и суверенитету, кроме того, Россия должна возместить весь нанесенный ущерб.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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