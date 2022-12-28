В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими
Мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, так как Киев не учитывает текущие реалии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду на брифинге.
Он утверждает, что разрешить ситуацию дипломатическим путем не получится, если Украина не признает российскими новые регионы.
Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон обсуждал вопрос «справедливого мира» на Украине. На совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Зеленский повторил свою формулу мира, она не предполагает никаких уступок по украинским территориям и суверенитету, кроме того, Россия должна возместить весь нанесенный ущерб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- В России назвали число польских наемников в рядах ВСУ
- Песков заявил, что ещё рано говорить об ответе РФ на потолок цен на газ
- «Плохая погода». Песков рассказал, почему Путин не полетит во Псков
- В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими
- В Кремле объяснили, на какие контракты распространяются ответные меры по нефти
- Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом в традиционном формате
- Президент Киргизии раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке
- НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 человек и два танка
- В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II
- Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru