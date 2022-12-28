В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, так как Киев не учитывает текущие реалии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду на брифинге.

Он утверждает, что разрешить ситуацию дипломатическим путем не получится, если Украина не признает российскими новые регионы.