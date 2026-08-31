В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ

В Бельгии в очередной раз выступили против использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщил VRT министр обороны королевства Тео Франкен.

«Переведут на “пустышку”»: Юрист объяснил план ЕС по использованию активов России

По его словам, Бельгия не намерена отступать от своей позиции против использования замороженных активов Москвы для поддержки Украины, несмотря на попытки четырех стран Европейского союза вновь продвинуть эту инициативу.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — отметил он.

Ранее стало известно, что активы России в Euroclear могут передать другой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБельгия

Горячие новости

Все новости

партнеры