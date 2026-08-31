В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ

По его словам, Бельгия не намерена отступать от своей позиции против использования замороженных активов Москвы для поддержки Украины, несмотря на попытки четырех стран Европейского союза вновь продвинуть эту инициативу.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — отметил он.

Ранее стало известно, что активы России в Euroclear могут передать другой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

