В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ
В Бельгии в очередной раз выступили против использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщил VRT министр обороны королевства Тео Франкен.
По его словам, Бельгия не намерена отступать от своей позиции против использования замороженных активов Москвы для поддержки Украины, несмотря на попытки четырех стран Европейского союза вновь продвинуть эту инициативу.
«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — отметил он.
Ранее стало известно, что активы России в Euroclear могут передать другой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ
- В России вступают в силу новые правила пассажироперевозок
- В Госдуме призвали применять по Украине ядерное оружие
- Минтранс: Обсудим тему овербукинга с пассажирами, прежде чем принимать решение
- Российские борцы выиграли медальный зачет Большого шлема по дзюдо в Швейцарии
- Шуваев: Два человека погибли, 12 ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду
- 241 человек спасен после крушения парома у Северного Кипра
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 54 украинских БПЛА
- «Спартак» и «Оренбург» разошлись вничью в 6-ом туре РПЛ
- Песков: Трехсторонняя встреча по Украине возможна только в конце переговоров