Мерц анонсировал совместный ответ ФРГ и НАТО на инцидент с БПЛА в Лейпциге

По его словам, ответ Берлина будет согласован с Евросоюзом и НАТО. Озвучат его в ближайшее время.

Глава правительства указал, что ответ будет исходить именно со стороны Германии, но это не станет сюрпризом для ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

