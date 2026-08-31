Мерц анонсировал совместный ответ ФРГ и НАТО на инцидент с БПЛА в Лейпциге
31 августа 202601:32
Денис Хоноров
Правительство Германии завершает свое расследование инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщил ARD канцлер Фридрих Мерц.
По его словам, ответ Берлина будет согласован с Евросоюзом и НАТО. Озвучат его в ближайшее время.
Глава правительства указал, что ответ будет исходить именно со стороны Германии, но это не станет сюрпризом для ЕС и НАТО.
Ранее стало известно, что Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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