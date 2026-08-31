Мерц анонсировал совместный ответ ФРГ и НАТО на инцидент с БПЛА в Лейпциге

Правительство Германии завершает свое расследование инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщил ARD канцлер Фридрих Мерц.

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По его словам, ответ Берлина будет согласован с Евросоюзом и НАТО. Озвучат его в ближайшее время.

Глава правительства указал, что ответ будет исходить именно со стороны Германии, но это не станет сюрпризом для ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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