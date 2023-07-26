МИД РФ: Наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Она отметила, что российская сторона не раз подчеркивала опасность курса Вашингтона. По словам Захаровой, именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что Вооруженные силы КНДР осуществили, как предполагается, новый пуск баллистической ракеты. В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи уточнил, что запуск был произведен в сторону Японского моря. Отмечается, что очередные испытания Северная Корея провела после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею, сообщает «Радиоточка НСН».

