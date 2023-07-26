МИД РФ: Наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове
Наращивание активности Соединенных Штатов дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что российская сторона не раз подчеркивала опасность курса Вашингтона. По словам Захаровой, именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе.
Ранее, 24 июля, сообщалось, что Вооруженные силы КНДР осуществили, как предполагается, новый пуск баллистической ракеты. В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи уточнил, что запуск был произведен в сторону Японского моря. Отмечается, что очередные испытания Северная Корея провела после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили СИЗО
- Госдума разрешила строительство велодорожек и спортплощадок в лесах
- МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую
- СМИ: военные заблокировали офис президента Нигера в Ниамее
- Госдума запретила использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
- Гладков: ВСУ выпустили за сутки 99 снарядов по территории Белгородской области
- Население Японии сократилось на рекордные 800 тысяч в 2022 году
- МИД РФ: Наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове
- Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу
- Захарова: Присутствие Макрона на саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru