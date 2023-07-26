МИД РФ: Наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Наращивание активности Соединенных Штатов дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что российская сторона не раз подчеркивала опасность курса Вашингтона. По словам Захаровой, именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что Вооруженные силы КНДР осуществили, как предполагается, новый пуск баллистической ракеты. В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи уточнил, что запуск был произведен в сторону Японского моря. Отмечается, что очередные испытания Северная Корея провела после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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