Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря
22 июля 202301:32
КНДР запустила несколько крылатых ракет. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря», — отмечает агентство.
Запуск зафиксировали около 04:00 (22:00 мск пятницы). Американские и южнокорейские военные анализируют данные для определения характеристик снарядов.
Во вторник СМИ сообщили о возможном запуске Северной Кореей баллистической ракеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru