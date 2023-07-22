Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пентагон: ракеты КНДР способны достигать территории США

«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря», — отмечает агентство.

Запуск зафиксировали около 04:00 (22:00 мск пятницы). Американские и южнокорейские военные анализируют данные для определения характеристик снарядов.

Во вторник СМИ сообщили о возможном запуске Северной Кореей баллистической ракеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РакетыКрылатые РакетыКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры