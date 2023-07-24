КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики осуществили, как предполагается, новый пуск баллистической ракеты. Информацию об этом распространила канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи уточняет, что запуск произведён в сторону Японского моря. Отмечается, что очередные испытания Северная Корея провела после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник, 24 июля.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в этом месяце КНДР запустила баллистическую ракету и побила свой рекорд по длительности полёта. Нередко при запуске присутствует лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Последнее время он берет с собой старшую дочь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru