МИД РФ: Москва предупредила страны Балтии из-за украинских БПЛА

Москва сделала специальное заявление для стран Балтии в связи с их намерением позволить беспилотникам Вооруженных сил Украины использовать свое небо для атак на территорию России, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией

По ее словам, если балтийские страны страны не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов ВСУ, то им придется столкнуться с ответными мерами.

Украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова, объяснил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
