МИД РФ: Москва предупредила страны Балтии из-за украинских БПЛА
Москва сделала специальное заявление для стран Балтии в связи с их намерением позволить беспилотникам Вооруженных сил Украины использовать свое небо для атак на территорию России, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, если балтийские страны страны не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов ВСУ, то им придется столкнуться с ответными мерами.
Украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова, объяснил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Горячие новости
- Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране
- Астронавты США установили рекорд дальности полета человека от Земли
- Риск развития рака связали с мутациями в раннем детстве
- Крок назвал возвращение Ефремова на сцену поступком мужества
- Казакова рассказала о роли Говорухина в создании комитета по культуре
- Моряк назвала ключевые принципы успешной киносказки
- Продюсер усомнился в версии Славы о скандале в Пензе
- «Морские невидимки»: Генерал назвал главные опасности ударов БПЛА с Балтии
- Репутацию США предложили оценивать по итогам конфликта