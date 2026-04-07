СМИ: В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой

Российские пользователи заявили о сбое в работе «Ростелекома», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис Downdetector.

СМИ: В системе бесконтактной оплаты в магазинах произошел массовый сбой

На неполадки в работе провайдера пожаловались больше 5 тысяч человек. Больше всего обращений поступило из Самарской области, Москвы, Московского региона. Также сообщения приходили из Нижегородской и Брянской областей.

Большинство пользователей жалуются на общий сбой (74%), 9% – на сбой сайта, 8% – сбой личного кабинета, 6% – сбой мобильного приложения.

Ранее произошел массовый сбой в работе российских банков и Системы быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
