СМИ: В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Российские пользователи заявили о сбое в работе «Ростелекома», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис Downdetector.
На неполадки в работе провайдера пожаловались больше 5 тысяч человек. Больше всего обращений поступило из Самарской области, Москвы, Московского региона. Также сообщения приходили из Нижегородской и Брянской областей.
Большинство пользователей жалуются на общий сбой (74%), 9% – на сбой сайта, 8% – сбой личного кабинета, 6% – сбой мобильного приложения.
Ранее произошел массовый сбой в работе российских банков и Системы быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
