«Морские невидимки»: Генерал назвал главные опасности ударов БПЛА с Балтии
Беспилотники могут спокойно летать за 12-мильной территорией российских прибрежных вод, а потом почти невидимыми пролетать н высоте до 50 метров, сказал в эфире НСН Айтеч Бижев.
Украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова, объяснил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за «открытого неба» для пролета украинских БПЛА при атаках на Россию. Бижев объяснил, в чем опасность атак с этого направления.
«От Риги и Вильнюса не так далеко до Москвы, Питер рядом, расстояние до наших центральных промышленных районов уменьшается. Прибалтика также неприятна и опасна тем, что на акватории Балтийского моря противники имеют возможность подойти к нашим границам для нанесения удара на малых высотах. Дальность обнаружения на малых высотах над морем сокращается на 50-60%. Беспилотник имеет возможность, не встречая естественных препятствий, над морем на высоте 50-100 метров с переменным рельефом полета безболезненно проникать на наши территории. Там 100 километров нейтральных вод, а наши прибрежные воды - 12 морских миль. За этой зоной они могут спокойно летать, сосредотачиваться, выстраиваться, а потом опуститься низко и на высоте 10-50 метров пройти почти невидимыми. До Питера они могут легко пройти и по Финскому заливу, и по руслам рек над водной гладью. Они могут запускать БПЛА с зерновозов, с островов, которых на Балтике и в Финском заливе множество, у них же нет никаких правил», - отметил генерал.
При этом он отметил, что возможный военный ответ России на подобные действия стран Балтики будет самой крайней мерой.
«Это нарушение всех международных правил, которое значит, что они де-факто вступают в конфликт, предоставляя свою территории СБУ. В этом случае Россия имеет право по всем международным законам принять все меры политического и военного воздействия без всяких согласований, без первых, вторых и китайских предупреждений. Существуют экономические, политические, дипломатические меры, а военные меры, удары по аэродромам - это уже самая крайняя мера», - заключил собеседник НСН.
В конце марта украинские беспилотники несколько раз залетали на территорию Эстонии. Кроме того, об инцидентах с беспилотниками ВСУ в последнее время заявляли в Латвии, Литве и Финляндии, отмечает «Радиоточка НСН».
