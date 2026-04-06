Риск развития рака связали с мутациями в раннем детстве

Некоторые агрессивные формы рака могут закладываться еще в раннем детстве и проявляться спустя десятилетия, заявил доктор медицинских наук Михаил Корякин. В разговоре с aif.ru он пояснил, что новая гипотеза меняет представления о причинах заболевания и профилактике.

По его словам, рост случаев колоректального рака у людей до 50 лет заставил ученых усомниться в прежней модели, согласно которой болезнь развивается из-за накопления мутаций с возрастом. Анализ опухолей у молодых пациентов показал, что первые генетические повреждения могли возникать в первые годы жизни — под влиянием бактерий, вырабатывающих токсины, или из-за нарушений формирования микробиома.